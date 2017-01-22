ТОП-25 самых часто используемых паролей. Главная

ТОП-25 самых часто используемых паролей

22.01.17 01:37 ubr.ua Новости 3

ТОП-25 самых часто используемых паролей

Несмотря на советы экспертов по безопасности, пользователи компьютерной, мобильной и портативной техники все чаще используют привычные и достаточно простые с точки зрения взлома пароли. Британское издание The Telegraph опубликовало список самых популярных паролей, передает «UBR.ua».

Так, 50% всех пользователей сети активно применяют их для обеспечения безопасности своих электронных ящиков и прочих аккаунтов.

В ТОП-25 самых часто используемых паролей входят:

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • 12345678
  • 111111
  • 1234567890
  • 1234567
  • password
  • 123123
  • 987654321
  • qwertyuiop
  • mynoob
  • 123321
  • 666666
  • 18atcskd2w
  • 7777777
  • 1q2w3e4r
  • 654321
  • 555555
  • 3rjs1la7qe
  • google
  • 1q2w3e4r5t
  • 123qwe
  • zxcvbnm
  • 1q2w3e

Чтобы не попасться на уловки хакеров и не стать жертвой утечки информации, эксперты советуют:

  • не использовать пароли повторно для нескольких аккаунов,
  • не забывать чередовать регистр символов и добавлять цифры,
  • пользоваться специальными программами-генераторами паролей, которые «придумают» код с хорошим уровнем защиты.

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