ТОП-25 самых часто используемых паролей. Главная

Несмотря на советы экспертов по безопасности, пользователи компьютерной, мобильной и портативной техники все чаще используют привычные и достаточно простые с точки зрения взлома пароли. Британское издание The Telegraph опубликовало список самых популярных паролей, передает «UBR.ua».

Так, 50% всех пользователей сети активно применяют их для обеспечения безопасности своих электронных ящиков и прочих аккаунтов.

В ТОП-25 самых часто используемых паролей входят:

123456

123456789

qwerty

12345678

111111

1234567890

1234567

password

123123

987654321

qwertyuiop

mynoob

123321

666666

18atcskd2w

7777777

1q2w3e4r

654321

555555

3rjs1la7qe

google

1q2w3e4r5t

123qwe

zxcvbnm

1q2w3e

Чтобы не попасться на уловки хакеров и не стать жертвой утечки информации, эксперты советуют: