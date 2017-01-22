ТОП-25 самых часто используемых паролей. Главная

Несмотря на советы экспертов по безопасности, пользователи компьютерной, мобильной и портативной техники все чаще используют привычные и достаточно простые с точки зрения взлома пароли. Британское издание The Telegraph опубликовало список самых популярных паролей, передает «UBR.ua».
Так, 50% всех пользователей сети активно применяют их для обеспечения безопасности своих электронных ящиков и прочих аккаунтов.
В ТОП-25 самых часто используемых паролей входят:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- 12345678
- 111111
- 1234567890
- 1234567
- password
- 123123
- 987654321
- qwertyuiop
- mynoob
- 123321
- 666666
- 18atcskd2w
- 7777777
- 1q2w3e4r
- 654321
- 555555
- 3rjs1la7qe
- 1q2w3e4r5t
- 123qwe
- zxcvbnm
- 1q2w3e
Чтобы не попасться на уловки хакеров и не стать жертвой утечки информации, эксперты советуют:
- не использовать пароли повторно для нескольких аккаунов,
- не забывать чередовать регистр символов и добавлять цифры,
- пользоваться специальными программами-генераторами паролей, которые «придумают» код с хорошим уровнем защиты.
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