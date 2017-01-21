Полиция Донетчины: Дубликат утраченного госномера – ловушка для автовладельца. Новости

Только за месяц в Мариуполе камеры интеллектуального видеонаблюдения, которые предоставляют информацию в Единый аналитический сервисный центр Донецкой области (UASC), более 500 раз сигнализировали об угоне. Оказалось, что автовладелец после потери госномера сообщил об этом в полицию, затем делал его дубликат, не пройдя перерегистрацию, и спокойно его использовал. Об этом сегодня, 21 января, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что некоторые авто попадали в поле зрения камер по несколько раз. Уже в штатном режиме полицейские связываются с владельцами таких машин, чтобы они привели в соответствие все документы.

«На такие срабатывания и проверки полицейские попросту тратят время, когда реально могли бы помочь тем, кто в этом нуждается, или задержать настоящих злоумышленников-автоворов», – подчеркивают в ведомстве.

Что касается угонщиков, здесь полиция также напоминает: когда водитель, потеряв номер, обновляет его, избегая процедуры перерегистрации, то сам подвергает себя опасности. «Ведь потерянным номером могут воспользоваться посторонние лица для совершения противоправных действий, за что придется отвечать лицу, за которым зарегистрирован автомобильный номер», – уточняют в отделе коммуникаций.

Правоохранители напоминают: в случае потери государственного номера нужно обязательно обратиться в полицию, чтобы номерной знак был объявлен в розыск. После этого обратиться в сервисный центр МВД, получить новый номерной знак путем перерегистрации транспортного средства. Это защитит автовладельца от ответственности за использование вторичного номера другими лицами и проблем с законом.