С начала 2017 года на водоемах Украины погибли 8 человек, в том числе 3 детей (Фото). Главная

За первые недели 2017 года на водоемах страны уже погибли 8 человек, из которых 3 – дети. При этом спасено 44 человека, в том числе удалось спасти одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

Только в Киеве на этой неделе специалисты ГСЧС несколько раз спасали людей на льду.

Так, 18 января на реке Днепр, на расстоянии около 300 метров от берега на оторванной льдине оказалось 50 рыбаков. На момент прибытия спасателей мужчин течением отнесло к береговой линии, поэтому специалисты службы спасения помогли им выбраться на берег и спасли еще 4 рыбаков, которые находились на льдине.

19 января в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение, что на реке Днепр в районе острова Большой от берега оторвалась льдина и на ней находится двое рыбаков. На место происшествия прибыли специалисты отделения водолазно-спасательных работ. Как стало известно, льдина с двумя рыбаками находилась на расстоянии 3 тыс. метров от берега. Водолазы с помощью спасательной лодки добрались до мужчин и доставили их на берег.

В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности во время пребывания на льду и не позволять детям самостоятельно выходить на лед.

Также напоминают, что для одного пешехода безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см; для оборудования катка – лед толщиной не менее 10-12 см (для массового катания – 25 см); массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 см. Также не следует идти на водоем в одиночку и в ночное время. Отправляясь на рыбалку, обязательно необходимо предупредить родных, куда вы идете. Кроме того, категорически запрещается употреблять алкогольные напитки до и во время пребывания на льду.