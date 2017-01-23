С начала 2017 года пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили около 2 тыс. взрывоопасных предметов (Фото). Главная

С начала 2017 года пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по всей территории страны осуществили 345 выездов, в ходе которых изъяли и обезвредили 1820 боеприпасов, в том числе 1 авиационную бомбу. Только за сутки в течение 19 января пиротехники обнаружили 170 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что достаточно часто устаревшие боеприпасы находят граждане на приусадебных участках, полях, в лесах и парках, вблизи водоемов, а также в зданиях и подвалах, на территории бывших полигонов.

Продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, на Луганщине в течение 17 января пиротехниками было обследовано 0,74 гектара территории в Станично-Луганском, Попаснянском, Новоайдарском и Старобельском районах. При этом было обнаружено и изъято 28 взрывоопасных предметов: 6 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина и 21 единица других взрывоопасных предметов.

В Донецкой области в течение 18 января пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 70 боеприпасов в селе Зайцево Бахмутского района. В частности, 4 артиллерийских снаряда калибром 152 мм, 48 единиц гранат ВОГ 17, 18 артиллерийских снарядов калибром 30 мм.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по номеру 101 или 102.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается:

передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

пытаться самостоятельно обезвредить находку;

осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, поскольку практически все взрывчатые вещества чувствительны к таким воздействиям.

Фото пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям