Жительница Донецка штамповала справки переселенца за 50 грн, украинскую прописку – за 100 грн (Фото). Главная

На КПВВ «Майорск» у 54-летней женщины, которая ехала из Бахмута (до переименования Артемовск, ПКТ* , Донецкая обл.) в Донецк (НКТ*) , полицейские изъяли печати и штампы учреждений и организаций Украины, в частности, печать Управления труда и социальной защиты населения города Артемовска, штамп отдела регистрации Бахмутского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Как выяснилось, безработная гражданка занималась тем, что подделывала документы жителей НКТ, причем собственноручно заполняла прописку в паспортах.

Она пояснила, что ведет противоправную деятельность с июня 2016 года. Для этого она специально заказала через Интернет серию печатей и штампов, на которых был указан город Артемовск.

Злоумышленница потренировалась на своей знакомой из Донецка, которой поставила первый миграционный штамп в справку переселенца. После этого к женщине стали обращаться другие жители неподконтрольной территории, и она наладила подпольный бизнес. За прописку в паспорте брала 100 грн, а за штамп в справку переселенца — 50 грн.

По словам женщины, она успела поставить 6 фальшивых печатей в паспортах граждан Украины и около 20 штампов в справки переселенцев. Необходимые данные вписывала своей рукой. Таким же образом она «оформила» временную регистрацию и себе.

Когда в результате декоммунизации город Артемовск был переименован в Бахмут, предприимчивая женщина заказала новые печати с новым названием города. «Я назначала встречи в Бахмуте, люди подходили со своими паспортами и справками, а я проставляли в них печати за денежное вознаграждение», — рассказала задержанная.

Кроме печатей и штампов у женщины изъяты наборы букв, тюбик с краской, флэш-накопитель и другие приборы, которые она использовала в противоправной деятельности.

Женщина была доставлена в Бахмутский отдел полиции. Факт зарегистрирован в журнал Единого учета, проводится проверка.

*Сокращения: НКТ — неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области