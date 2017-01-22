ГП «Селидовуголь» пояснило, почему закупало мясо по 4 тыс. грн и воду по 588 грн. Главная

Закупка мяса по цене 4 тыс. грн за килограмм, минеральной воды по 588,23 грн за литр и бутилированной воды по 222 грн 1,5-литровую бутылку – это ошибка. Виновные будут наказаны. Так объяснил данные о поставках продуктов и.о. генерального директора Государственного предприятия «Селидовуголь» Сергей Пахомов (г. Селидово, Донецкая обл.). Об этом сообщает на своей странице в Facebook Гражданская сеть «Опора», по запросу которой пришел ответ от Министерства энергетики и угля по поводу ГП «Селидовуголь», которое находится в подчинении министерства.

Министр Игорь Насалик отметил, что при министерстве создана рабочая группа по вопросам расследования коррупционных угроз, связанных с публичными закупками угольного объединения.

В объяснениях же ГП «Селидовуголь» указано, что структурными подразделениями предприятия были заключены договоры на поставку продуктов питания на сумму, не превышающую 200 тыс. грн (согласно опубликованным в системе Prozorro документам, каждая партия закупок совершалась на сумму 199 999 грн).

«В программе "Прозорро" были отражены фактические поставки продукции в количественном учете без указания стоимости за единицу продукции, так как это не предусмотрено самой программой. В связи с ошибкой при вводе (в приложении) не были размещены сканкопии первичных документов, где указана фактическая цена товара за единицу. В связи этим некоторые лица предположили, что договор на всю сумму отработан по одной спецификации. Например: договор на поставку мяса на сумму 199 999 грн, фактическая поставка была по зарегистрированной спецификации на 50 кг, из чего был сделан вывод, что цена 1 кг продукции составила: 199 999 грн / 50 кг = 3 999,98 грн. В ближайшее время сканкопии первичных документов будут размещены в "Прозорро". Виновные лица будут наказаны согласно приказу № 19 от 19.01.2017», – говорится в пояснениях и.о. гендиректора ГП «Селидовуголь».

Он также отметил, что «вся продукция не списывается для нужд предприятия, а реализуется в столовых и буфетах шахт трудящимся предприятия».

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