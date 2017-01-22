Сводка из зоны АТО за 21 января: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки украинские позиции были обстреляны 33 раза, потерь среди военных нет. Об этом сегодня, 22 января, сообщил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении, используя минометы, войска противника обстреливали Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.

На донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На луганском направлении из минометов обстреляны Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровка, Валуйское и Новозвановка.

В «ДНР» заявляют, что «со стороны украинских силовиков… поздним вечером обстреляли Ясиноватую. Зафиксировано прямое попадание снаряда в девятиэтажный дом в третьем микрорайоне города». Утверждают, что по предварительной информации, обстрел велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм. «Это было прямое попадание, но снаряд не разорвался», – сообщил и.о «главы администрации» Ясиноватой Олег Моргун.

На момент публикации «ЛНР» не обнародовала свою версию ситуации на линии разграничений.