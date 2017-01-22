Штаб АТО подтвердил участие военных в смертельном ДТП в Мариуполе . Главная

Пресс-центр штаба АТО подтвердил, что в ДТП 21 января в Мариуполе в автомобиле находились военнослужащие ВСУ.

«21 января в г. Мариуполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи Мариуполя в тяжелом состоянии. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование», – говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, 21 января местное издание Мариуполя сообщило, что «Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб. В авто, по предварительной информации, находились военные. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам – задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя – отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши». Полиция Донецкой области факт ДТП подтверждала, но в сообщении не говорилось о военных.

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