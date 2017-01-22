4 шага от Жебривского по ускорению деоккупации Донбасса. Новости

Желательно, чтобы деоккупация Донбасса прошла мирным путем. Такое мнение в эфире телеканала «112.Украина» высказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его мнению, путь возвращения региона к мирной жизни должен состоять из нескольких шагов.
«Мне бы очень хотелось, чтобы деоккупация прошла мирным путем. Каждая утраченная жизнь является невероятной ценностью. Для этого необходимо несколько вещей. Первое – чтобы западные партнеры были объединены и продолжали свое давление на Россию. Второе – проведение реформ в Украине, третье – построение новой Донеччины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там. Еще одним залогом этой мирной деоккупации является построение модернового современного мотивированного украинского войска. Это те меры, которые ускорят мирную деоккупацию», – сказал губернатор Донецкой области.
Напомним, ранее Павел Жебривский не исключал «хорватскй сценарий» освобождения Донбасса.
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