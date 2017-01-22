Пограничники обязаны разработать механизмы быстрого перекрытия границы на неподконтрольном Донбассе, – Жебривский. Новости

Украинские пограничники должны быть готовыми к тому, чтобы взять под контроль участок границы с РФ, находящийся на временно неподконтрольной украинским властям территориях, независимо от того, когда появится такая возможность. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Есть функции Государственной пограничной службы. Она должна закрыть границу с любой страной, прежде всего – страной-агрессором. На самом деле Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы. Вне зависимости, когда это будет – через день, через год», – считает он.
Чиновник поддержал слова министра МВД Арсена Авакова о необходимости быть готовыми к такому развитию событий. «В принципе то, что ГПСУ должна быть готова в любой момент и время перекрыть в достаточно быстром темпе границу, – абсолютно министр прав», – сказал Жебривский.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что уже в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе.
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