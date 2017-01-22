В Мариуполе пропал «Киевстар». Проблемы сохранятся до обеда. Новости

Сегодня, 22 января, с утра в Мариуполе пропала мобильная связь «Киевстар», причем этот оператор для города является основным. Для многих абонентов компании стали недоступны как исходящие, так и входящие звонки. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

Алена, жительница Мариуполя: «Нет связи на Левом».

Ольга, жительница Мариуполя: «У меня тоже не работает Киевстарт. Левый. Бывший Ленинградский».

Елена, жительница Мариуполя: «Волонтеровка, нет связи».

Ольга, жительница Мариуполя: «Центр – тоже нет связи».

Надежда, жительница Мариуполя: «Не позвонить, ни дозвониться нереально даже с других операторов на номера "Киевстар"».

Александр, житель Мариуполя: «На Курчатова хорошая связь».

Анна, жительница Мариуполя: «Связь "Киевстар" будет работать с перебоями или вообще не будет до обеда. Идет перенастройка сети».

Надежда, жительница Мариуполя: «Восточный, 9:45, связь "Киевстар" не работает».

В техподдержке «Киевстар» сообщили, что о перебоях в работе мобильного оператора компании известно. Устранить неполадку обещают во второй половине дня. «Наши специалисты занимаются данным вопросом. Ориентировочный срок устранения - до 15:00», – отметили в компании.

Отметим, что другие мобильные операторы в Мариуполе работают без перебоев.

Источники: Сайт города Мариуполя, Репортер.dn