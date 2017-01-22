Ситуация в пунктах пропуска 22 января. Главная

Сегодня утром, 22 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 19,3 тыс. чел. и 3500 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4905 человек и 715 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5470 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3735 человек и 875 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2295 человек и 605 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 2835 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 120/100;

КПВВ «Марьинка» – 150/130;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 100/40.

На КПВВ «Марьинка» пограничным нарядом Краматорского отряда в ходе реализации оперативной информации обнаружены признаки подделки паспортного документа у гражданки Украины, которая направлялась с неподконтрольной территории. Нарушительница передана сотрудникам полиции.

За прошедшие сутки сотрудники этого же отряда обнаружили 3 автомобиля, которые перевозили товары с нарушениями. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ «Майорск» и «Марьинка» незаконно перевезти ветеринарные медицинские препараты, медицинские офтольмологические средства, обувь и 226 кг колбасных изделий на общую сумму почти 150 тыс. грн. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы представителям фискальной службы и сводным мобильным группам для принятия правового решения.

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