День Соборности на Донетчине: единение на мосту, песенный флешмоб, кулеш от военных (Фото, Видео). Главная

Сегодня, 22 января, в стране отмечается День Соборности Украины, который был утвержден указом президента Леонида Кучмы в 1999 году. Праздник отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки. Так, 22 января 1918 года Центральная Рада провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. А год спустя, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки, которым в одну соборную и демократическую державу объединялись два государственных образования – Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика.

Акт Злуки больше носил декларативный характер, поскольку объединения украинских территорий в полном смысле этого слова не произошло.

В 1990 году накануне годовщины воссоединения, 21 января, между Киевом и Львовом десятки тысяч людей, держась за руки, выстроились в «живую цепь». На митингах, проходивших в городах, соединенных «живой цепью», звучали призывы к независимости. Акция стала демонстрацией единства украинского народа.

Сегодня День Соборности отмечали и в городах подконтрольной украинской власти части Донецкой области.

Краматорск

В административной столице подконтрольной Донетчины накануне, 20 января, несколько сотен школьники Краматорска встали в «Цепь единства».

А основные мероприятия прошли 22 января. У памятника Шевченко в центре города собрались сотни жителей – горожане, представители общественных и политических организаций, молодежь. В поддержку акции, в центр Краматорска прибыли десятки автомобилей «Автомайдана». Особого официоза, как такового, на празднике не было.

Здесь же проводился сбор средств в поддержку украинской армии, и все желающие могли присоединиться к плетению «Венка Единства». А кульминацией акции стала «Цепь единства», которая, начавшись у памятника Шевченко, опоясала всю центральную площадь Краматорска

Покровск и Мирноград

Сегодня впервые жители Покровска (до переименования Красноармейск) и Мирнограда (до переименования Димитров), а также военнослужащие провели акцию единения на мосту, соединяющем два города.

С двух сторон к центру моста двинулись колонны общественных организаций, студенты, дети из Лиги будущих полицейских, медики 66-го мобильного госпиталя, представители Покровско-Селидовского военкомата, военнослужащие.

Символическое объединение двух колонн с национальной символикой произошло в центре путепровода. Люди встретились под звуки песни Святослава Вакарчука «Объятия», развернули 35-метровый флаг Украины и запели гимн.

Мариуполь

В Мариуполе в полдень на Театральной площади собралось более 1000 человек с государственными флагами, патриотическими плакатами и шарами голубого и желтого цветов.

Представители христианских конфессий провели молебен в честь Дня Соборности. Минутой молчания собравшиеся почтили память защитников Украины.

Затем группа молодежи в количестве около 100 человек с воздушными шарами выстроилась в центре Театральной площади в фигуру трезубца, остальные участники создали вдоль проезжей части цепь единения. Под звуки государственного гимна Украины участники флешмоба выпустили в небо десятки воздушных шаров.

Некоторые жители оставили желто-голубые шары себе и отправились с ними гулять по городу. Праздник на Театральной площади продолжился. Военнослужащие бесплатно накормили всех желающих кулешом и напоили горячим чаем.

А полиция Донецкой области записала музыкальное видео поздравление ко Дню Соборности Украины на побережье Азовского моря в Мариуполе. Правоохранители показали виды Мариуполя, а также свою повседневную работу.

Доброполье

В Доброполье мероприятия прошли накануне. 20 января здесь организовали флешмоб, в ходе которого присутствующие растянули 11-метровый флаг Украины и исполнили песню «Ой, у лузі червона калина».

Источники: ОбщеЖитие, Вчасно, ТК «Орбита», Сайт города Мариуполя, Сайт города Доброполья