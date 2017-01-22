Украине нет смысла менять Донбасс на Крым, – аналитик. Новости

Заявления о возврате Донбасса под контроль Украины в обмен на Крым в этом году будут звучать еще чаще. Об этом на своей странице в Facebook пишет аналитик Олеся Яхно-Белковская.

«Таких заявлений из-за возможного давления, как со стороны России, так и со стороны отдельных представителей политэлит на Западе, в этом году может становиться больше. Но Украине нет никакого смысла следовать такой логике. Украина и так вернет Донбасс мирным путем. На мой взгляд, в три этапа: 1) уход России, 2) демилитаризация и разоружение региона, и именно для этого нужна полицейская миссия ОБСЕ, 3) реинтеграция, правовая, информационная, политическая, экономическая, в пространство Украины», – отметила Яхно-Белковская.

По ее мнению, старт процесса начнется тогда, «когда Кремль, наконец, окончательно убедится в том, что Донбасс невозможно на что-то обменять». «Военное продвижение вглубь невозможно (в том числе и из-за нашей армии). Реализация Минских соглашений в варианте и последовательности Кремля тоже невозможна. Шантажировать зависимостью украинской экономики от России (газа, рынка для экспорта, долгом в 3 млрд и т.д.) тоже невозможно. Самый болезненный и чуть ли ни единственный инструмент шантажа – это заложники. Но когда Россия поймет, что обменять вопрос Донбасса на уступки Украины по Крыму, федерализацию и другие фантазии невозможно, а санкции по отношению к РФ ощутимы, тогда Россия и уйдет с Донбасса», – пишет аналитик.

Что касается предложения не поднимать тему Крыма на протяжении 10-15 лет, по факту это значит отказаться от перспективы возврата Крыма. «Я считаю популистскими конструкции "Крымнаш" (в российском варианте) и "Крым – наш" (в украинском варианте). В том смысле, что России не удастся тактическое преимущество в 2014 году, когда Украина была растеряна, превратить в стратегический выигрыш и сохранить Крым в составе РФ. А Украине – будет нелегко вернуть полуостров (с учетом ограниченных возможностей влиять на ситуацию в/вокруг Крыма). Но стратегически – наша позиция более перспективна», – констатирует эксперт.

По ее мнению, при этом нельзя исключать, что в процессе перехода Крыма «от России – к Украине» будет некий промежуточный статус, и этот статус может растянуться во времени. «Но когда нам предлагают забыть на время о Крыме – это значит снять санкции с РФ, не предпринимать никаких действий на международном уровне (в том числе по защите прав крымских татар), не подавать иски против России и т.д. То есть, позволить РФ сделать аннексию необратимой. За это время Россия полностью изменит демографическую структуру полуострова, подавив любую возможную нелояльность, и в случае в ходе уже законного референдума (без "зеленых человечков" и с участием международных наблюдателей) получит результат в свою пользу», – резюмирует Яхно-Белковская.

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