Формула Концепции обеспечения жильем переселенцев: 13,65 кв. м на человека + 10 кв. м на семью. Новости

В Европейский суд по правам человека украинцы подали уже около 4 тыс. исков из-за нарушения их прав в военном конфликте на Донбассе. Часть истцов пытаются получить материальную компенсацию за их разрушенные оставленные дома в зоне АТО, при этом иски подают как против России, так и против Украины. Государство уже предложило Концепцию по обеспечению жильем переселенцев. Насколько это возможно в эфире «Громадського радіо» рассказала советник министра по делам временно оккупированных территорий, переселенка из Донецка Олеся Цыбулько.

Она отметила, что Концепцией компенсация предусмотрена не только за разрушенное, но и оставленное (утраченное) жилье на неподконтрольной территории. При этом министерством рассматриваются все варианты получения жилья: кредитование, предоставление временного жилья и пр., но в Концепции акцент делается на компенсацию. «Пока что мы разработали концепцию первоочередности получения жилья, как это будет происходить. Конечно, кредиты мы не отбрасываем, мы тоже работаем в этом направлении. Например, это подходит семьям, которым долго придется ждать, но они готовы вкладывать какие-то свои деньги и брать кредит. Но та концепция, которая разработана, предусматривает именно компенсацию за утраченное жилье. Мы пошли путем компенсации, потому что все конвенции и документы ООН и Совета Европы говорят о том, что предпочтительным путем есть компенсация, а не постройка социального временного жилья», – сказала Цыбулько.

По ее словам, компенсация – единственный путь избежать Украине ответственности по искам, поданным в европейские суды. «Сейчас иски ждут своего времени, но, когда судом будет точно определена, чья это вина, России или Украины, тогда уже будут определяться в размерах компенсации и в том, какая страна должна их выплатить. Мы, конечно, предполагаем, что ответственность признают за Россией, что именно она осуществляла фиктивный контроль над территорией, и она начинала агрессию по отношении к Украине. Тогда всю ответственность понесет она. Но Украина тоже может понести ответственность в том случае, если будет доказано, что она ничего не делала по отношению к тем людям, которые находились на подконтрольных Украине территориях, то есть к переселенцам. То есть, если она ничего не будет делать для обеспечения этих людей жильем и не будет решать их другие проблемы, то тогда и Украину признают виновной за бездействие», – констатировала советник.

Глобальную проблему жилья переселенцев будут пока решать за счет донорских средств иных государств, грантов. «Сейчас впервые и KfW (Немецкое Кредитное Учреждение для Восстановления) готов выделить 20 млн евро именно на жилье. Это, фактически, стимул для правительства разработать механизм получения жилья», – уточнила Цыбулько.

При этом, согласно Концепции по обеспечению жильем переселенцев, люди, которые самостоятельно решают свои вопросы путем строительства жилья и пр. в последствии смогут все-таки претендовать на компенсацию. «Но, когда у них появится свой дом, те, у которых есть жилье на неподконтрольной территории будут далеко в очереди. В первую очередь мы будем решать эту проблему у тех, кому вообще негде жить», – подчеркнула советник.

Цыбулько сказала, что министерство по делам временно оккупированных территорий не планирует содействовать переселенцам в продаже их квартир, оставшихся на неподконтрольной украинской власти территории. «Непонятно, в чем должно заключаться это содействие. Потому что на самом деле человек может продать там жилье, выехав на украинскую территорию и оформив его по украинским законам. Но в то же время нелегитимные "власти" заставляют регистрировать жилье по своим придуманным "законам". Для этого на самом деле человеку никакое министерство не нужно, он может это сделать и сейчас, а мог это сделать и ранее. Проблема в другом: цены упали, и на эти деньги невозможно купить квартиру не то что в областном центре, а иногда даже и в городе областного значения», – констатировала советник.

Сейчас министерство должны разработать законопроект на основе уже принятой Концепции и принять его в Верховной Раде. «Сейчас мы выставили на обсуждение Целевую программу по развитию мира в восточных регионах, и Северодонецк предложил несколько своих проектов по строительству домов для переселенцев: 4-х этажных домов площадью 8,8 тыс. кв. м, 4-х, 7-ми и 9-ти этажных домов площадью 157,6 тыс. кв. м, и они готовы этим заниматься. Это все в рамках местных бюджетов и, возможно, какой-то донорской помощи. Но главная проблема в том, что нужен закон и основания давать эти квартиры переселенцам», – продолжила Цыбулько.

Она уточнила, что при выделении квартир переселенцам в виде компенсации министерство не будет оценивать состояние оставленного жилья на неподконтрольной территории, «потому что не знаем, в каком оно состоянии сейчас». «Мы будем учитывать площадь жилья, которое у человека было, и количество членов семьи сейчас, чтобы на основе этих параметров дать необходимую человеку квартиру. То есть она будет пропорциональна тому, сколько членов семьи у человека. Это будет 13,65 жилой площади на человека + 10 на семью. Также человек будет получать жилье, согласно нынешней регистрации», – детализировала советник.

«Это частичная компенсация потерь, которые были у человека, потому что, если говорить о полной компенсации, конечно, это должно идти от российской стороны, когда ее признают виновной», – резюмировала она.

Читайте также: