Цель России – не Донецк и Луганск, а вся Украина, – Порошенко. Главная

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, безусловно, является главным приоритетом страны. Такие сложнейшие задачи как возвращение Украины на Донбасс и возвращение Донбасса в Украину, задача деоккупации Крыма будем решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем, «укрепляя одновременно нашу обороноспособность и наши Вооруженные Силы». Об этом сегодня, 22 января, заявил президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении на торжествах по случаю Дня соборности Украины.

«Собственную обороноспособность мы довели до такого уровня, когда защита Отечества стал делом не только мобилизованных людей и добробатов, а качественно подготовленных профессионалов-контрактников. Тех самых добровольцев, которые пошли с оружием в руках, научились и защищают Украину. На днях, кстати, состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год. Это будут решительные изменения в обеспечении новейшим оружием наших славных воинов», – сказал президент.

Он отметил, что Украина придерживается Минских соглашений, «как бы трудно нам это не давалось» «Это позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продолжение санкций от всего мира: Евросоюз, США, Канады, Японии, Австралии против агрессора – Российской Федерации. Но, подчеркиваю, при этом мы не уступили ни одной принципиальной позиции. Более того, в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должно предшествовать очевидный и бесспорный прогресс в вопросах безопасности: постоянное прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над отдельными участками украино-российской границы – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и наших непосредственно славных пограничников», – констатировал Порошенко.

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, я это подчеркиваю, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса. Какие говорят вести себя с жителями оккупированных районов, словно они уже не является нашими гражданами, и их судьба нас не касается. Хочу передать этим политиками вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы этими украинскими землями разбрасываться? Тем более, что такая стратегия, полностью и это уже доказано, к миру не приведет. Целью России не является Донецк и Луганск. Цель России есть вся Украина, а не только Крым и Севастополь», – акцентировал Порошенко.