В Донецке почтили память мирных жителей, погибших при обстреле троллейбусной остановки на Боссе (Фото). Новости

Сегодня, 22 января, в Донеце состоялся митинг-реквием, посвященный второй годовщине трагическим событиям в микрорайоне Боссе Ленинского района Донецка. Тогда при обстреле остановки снаряд разорвался около троллейбуса с пассажирами. В результате обстрела погибли 8 человек, 26 получили ранения. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Отмечается, что в митинге приняли участие порядка 3 тыс. чел. После окончания официальной части, которая продлилась около 20 минут, участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику, который в прошлом году был установлен на месте обстрела.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория