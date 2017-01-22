25 января опять попытаются развести вооружения в районе Станицы Луганской, – «ЛНР». Новости

Очередная попытка разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) может состояться 25 января. Об этом сегодня, 22 января, сообщает «народная милиция ЛНР».

При этом заявляют, что «киевские силовики не демонстрируют готовности к разведению». «Подразделения ВСУ укрепляют позиции вдоль линии соприкосновения, в том числе и в районе населенного пункта Станица Луганская, где, согласно Рамочному решению, должно состояться разведение сил и средств, намеченное на 25 января 2017 года», – говорится в сообщении.

Отметим, ранее руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан назвал 23 января датой очередной попытки разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители Украины, ОБСЕ и РФ подписали Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе. Согласно документу, разведение сил должно производиться в районе трех населенных пунктов: в Луганской области – пгт Станица Луганская (ПКТ*) и город Золотое (город разделен линией разграничения), в Донецкой области – село Петровское (НКТ*, Старобешевский район). 1 октября стороны конфликта смогли произвести отвод вооружений в районе города Золотое. В Петровском удалось отвести силы и средства с третей попытки 7 октября. Отвод сил в Станице Луганской был намечен на 9 октября, но процесс не состоялся, также сорвался отвод и 13 октября. Последняя попытка была предпринята 26 ноября, но тоже безрезультатно.

Штаб АТО заявлял, что украинская сторона готова к отводу, но только при условии недельного соблюдения «режима тишины», как это прописано в Рамочных соглашениях.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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