В 2016 году на Донетчине 268 чиновников ответили за коррупцию, – прокуратура. Главная

В течение 2016 года прокуратурой Донецкой области было направлено в суд 345 обвинительных акта по фактам преступлений, связанных с сепаратизмом, терроризмом и фактами участия в непредусмотренных законами Украины военизированных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что по результатам работы ведомства в 2016 году, следователями прокуратуры в суд было направлено 93 обвинительных акта. Во время расследований удалось возместить 43 млн грн, на имущество стоимостью 18 млн грн был наложен арест.

В уголовном производстве во время осуществления процессуального руководства в суд было направлено 7125 обвинительных акта, в ходе расследования которых было возмещено 53 млн грн, наложен арест на 4 млн грн. Прокурорами в уголовных производствах было поддержано обвинение относительно 5460 лиц в 5087 производствах, в которых суды постановили обвинительные приговоры.

Из 311 протоколов, рассматриваемых при участии прокуроров судами относительно правонарушений, связанных с коррупцией, 268 чиновников привлечено к ответственности, среди которых:

7 государственных служащих;

83 депутата местных и районных советов;

159 должностных лиц органов местного самоуправления;

5 должностных лиц райгосадминистраций;

2 должностных лица органов гражданской защиты и Пенсионного фонда Украины.

В отношении борьбы с незаконным оборотом оружия, в течение прошлого года прокурорами проводилось расследование в 1321 уголовном производстве, в 598 производствах лицам было сообщено о подозрении.

В рамках борьбы с незаконной хозяйственной деятельностью и ее «крышеванием», органами прокуратуры была пресечена деятельность конвертационных центров, в состав которых входили 183 фиктивных предприятия с общим объемом оборота более 1 млрд грн.

Пресечены факты незаконного использования субъектами хозяйствования 4 земельных участков общей площадью 1119 гектар стоимостью 26 млн грн, которые возвращены государству.

В коммунальную собственность вернули собственность 2 учебных заведений, которые находились в незаконном пользовании у субъектов хозяйственной деятельности.

Ювенальными прокурорами обеспечено участие в рассмотрении 643 дел по защите прав и интересов детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительства, из них 29 – в судах апелляционной инстанции.