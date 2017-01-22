Алексей Дорошенко: Почему на подконтрольном Донбассе высокие цены. Главная

Для телеканала «Донбасс» проанализировали цены в подконтрольной украинской власти частях Донецкой и Луганской области на социальные продукты питания. И обнаружилjсь, что если больше половины цен на продукты в Донецкой области выше средней в Украине, что является предсказуемым, то в Луганской области они ниже средней.

Так, если верить официальной статистике, в Луганской области самое дешевое в стране молоко, а вот молочные продукты дорогие, выше средних цен в Украине. Как это объяснить, если не ошибками в сборе информации?

Почему на Донбассе высокие цены? Доставка из регионов, где собираются овощи или производятся продукты, затратная, а учитывая риски при доставке и продажах – еще больше увеличивает конечную цену.

Почему информация бывает недостоверной? В регионе резко уменьшилось число торговых точек, в которых мониторится информация, поэтому растет риск ошибок. Исполнительный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Андрей Бенедис обратился с письмом в Государственную службу статистики с просьбой дать информацию о проведении сбора статистики в Луганской области.

Привожу результаты правительственного эксперимента по мораторию на наценку производителей и торговли на социальные продукты питания, который проводился с 1 октября по 31 декабря, в разрезе двух областей: Донецкой и Луганской.

І. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

1. Масло сливочное жирностью 72-73%

За последний квартал 2016 года цены выросли на 21,7% (на 23,91 грн) и составляют 134,32 грн.

В Донецкой области цены выросли на 11,9% (на 14,6 грн) и составляют 137,18 грн, что выше средней цены в Украине.

В Луганской области цены выросли на 37,2% (на 38,05 грн) и составляют 140,26 грн, что выше средней цены.

2. Молоко жирностью 2,5%

Цены выросли на 18,4% (на 2,38 грн.) и составляют 15,35 грн.

В Донецкой области цены выросли на 22% (на 2,94 грн) и составляют 16,30 грн, что выше средней цены в стране.

В Луганской области цены выросли на 23,9% (на 2,44 грн) и составляют 12,63 грн, что ниже средней цены по Украине.

3. Сметана жирностью 15%

Цены выросли на 17,7% (на 5,89 грн) и составляют 39,21 грн.

В Донецкой области цены выросли на 24,5% (на 9,02 грн) и составляют 45,82 грн, что выше средней цены.

В Луганской области цены выросли на 9,9% (на 3,37 грн) и составляют 37,39 грн, что ниже средней цены в Украине.

4. Творог жирностью 9%

За три месяца в среднем в Украине цены выросли на 10,8% (на 7,9 грн) и составляют 80,80 грн.

В Донецкой области цены выросли на 13,6% (на 9,02 грн) и составляют 76,99 грн, что ниже средней цены по Украине.

В Луганской области цены выросли на 18,9% (на 13,84 грн) и составляют 87,02 грн, что выше средней цены по Украине.

ІІ. КРУПЫ и СЫПУЧИЕ ТОВАРЫ

1. Сахар

За три месяца в среднем в Украине цены выросли на 8% (на 1,1 грн) и составляют 14,83 грн.

В Донецкой области цены выросли на 5,3% (на 0,73 грн) и составляют 14,58 грн., что ниже средней цены.

В Луганской области цены выросли на 9,7% (на 1,36 грн) и составляют 15,34 грн, что выше средней цены.

2. Гречневая крупа

За три месяца в среднем цены выросли на 4,3% (на 1,17 грн) и составляют 28,37 грн.

В Донецкой области цены снизились на 5,5% (на 1,69 грн) и составляют 29,26 грн., что выше средней цены в Украине.

В Луганской области цены выросли на 0,9% (на 0,26 грн.) и составляют 29,39 грн., что выше средней цены.

3. Макаронные изделия

За последний квартал в стране цены выросли на 2,9% (на 0,27 грн) и составляют 9,57 грн.

В Донецкой области цены выросли на 5,4% (на 0,52 грн) и составляют 10,13 грн., что выше средней цены в Украине.

В Луганской области цены выросли на 0,8% (на 0,08 грн) и составляют 9,69 грн., что выше средней цены по Украине.

4. Рис

За три месяца в среднем по Украине цены выросли на 1,3% (на 0,21 грн) и составляют 16,31 грн.

В Донецкой области цены снизились на 2,7% (на 0,46 грн) и составляют 16,56 грн., что выше средней цены по Украине.

В Луганской области цены снизились на 1,3% (на 0,22 грн) и составляют 16,88 грн., что выше средней цены по Украине.

5. Мука пшеничная высшего сорта

За три месяца в среднем по Украине цены выросли на 0,3% (на 0,03 грн) и составляют 8,76 грн.

В Донецкой области цены выросли на 5,2% (на 0,44 грн) и составляют 8,96 грн, что выше средней цены по Украине.

В Луганской области цены выросли на 2,2% (на 0,18 грн) и составляют 8,51 грн, что ниже средней цены по Украине.

ІІІ. МЯСО И КУРИНЫЕ ЯЙЦА

1. Сало

За три месяца в среднем по Украине цены выросли на 6,3% (на 2,42 грн) и составляют 40,61 грн.

В Донецкой области цены не изменились и составляют 38,98 грн, что ниже средней цены по Украине.

В Луганской области цены не изменились и составляют 33,50 грн, что ниже средней цены по Украине.

2. Говядина

За три месяца в среднем по Украине цены выросли на 4,2% (на 3,46 грн) и составляют 86,74 грн.

В Донецкой области цены не изменились и составляют 72,20 грн., что ниже средней цены по Украине.

В Луганской области цены выросли на 3,8% (на 2,91 грн.) и составляют 79,58 грн., что ниже средней цены по Украине.

3. Колбаса варенная первого сорта

За три месяца в среднем по Украине цены выросли на 4,2% (на 2,43 грн) и составляют 60,84 грн.

В Донецкой области цены не изменились и составляют 61,86 грн, что выше средней цены по Украине.

В Луганской области цены снизились на 7,4% (на 3,71 грн) и составляют 46,56 грн, что ниже средней цены.

4. Свинина

За три месяца в среднем по Украине цены выросли на 1,3% (на 0,96 грн) и составляют 72,68 грн.

В Донецкой области цены выросли на 0,8% (на 0,51 грн) и составляют 67,74 грн., что ниже средней цены.

В Луганской области цены выросли на 2,9% (на 1,92 грн) и составляют 68,60 грн, что ниже средней цены в Украине.

5. Тушка куриная

За три месяца в среднем в Украине цены выросли на 1% (на 0,42 грн) и составляют 42,04 грн.

В Донецкой области цены выросли на 8,9% (на 3,45 грн) и составляют 42,13 грн., что выше средней цены по Украине.

В Луганской области цены снизились на 6,3% (на 2,62 грн) и составляют 38,94 грн, что ниже средней цены в стране.

6. Яйца куриные 1-2 категории

За три месяца в среднем в Украине цены выросли на 39,9% (на 5,97 грн) и составляют 20,95 грн за десяток.

В Донецкой области цены выросли на 39,2% (на 5,95 грн) и составляют 21,14 грн за десяток, что выше средней цены в стране.

В Луганской области цены выросли на 33,5% (на 5,22 грн) и составляют 20,78 грн за десяток, что ниже средней цены в Украине.

IV. ХЛЕБ

1. Хлеб житне-пшеничный

За три месяца средняя цена в Украине выросла на 4% (на 0,41 грн) и составляет 10,6 грн.

В Донецкой области цены не изменились и составляют 14,17 грн, что выше средней цены.

В Луганской области цены выросли на 0,7% (на 0,08 грн) и составляют 10,76 грн, что выше средней цены в Украине.

2. Хлеб пшеничный с зерна первого сорта

За три месяца в среднем в Украине цены выросли на 3,7% (на 0,39 грн) и составляют 10,87 грн.

В Донецкой области цены выросли на 5,6% (на 0,57 грн) и составляют 10,72 грн, что ниже средней цены в Украине.

В Луганской области цены снизились на 5,1% (на 0,58 грн) и составляют 10,73 грн, что ниже средней цены.

V. ОВОЩИ

1. Картофель

За три месяца в среднем в Украине цены выросли на 11,9% (на 0,56 грн) и составляют 5,25 грн.

В Донецкой области цены снизились на 11,6% (на 0,78 грн) и составляют 5,94 грн, что выше средней цены в стране.

В Луганской области цены выросли на 20,9% (на 1,02 грн) и составляют 5,90 грн, что выше средней цены.

2. Свекла

Цены выросли 8% (на 0,28 грн) и составляет 3,76 грн.

В Донецкой области цены снизились на 4,9% (на 0,24 грн.) и составляют 4,62 грн, что выше средней цены в Украине.

В Луганской области цены выросли на 29,7% (на 0,98 грн.) и составляют 4,28 грн, что выше средней цены.

3. Капуста

За последний квартал года в Украине цены выросли на 1,6% (0,06 грн) и составляют 3,80 грн.

В Донецкой области цены снизились на 23,7% (на 1,36 грн) и составляют 4,38 грн, что выше средней цены.

В Луганской области цены выросли на 5,3% (на 0,19 грн) и составляют 3,76 грн, что ниже средней цены.

4. Морковь

За три месяца в среднем в Украине цены снизились на 4,2% (на 0,18 грн) и составляют 4,08 грн.

В Донецкой области цены выросли на 3,8% (на 0,19 грн) и составляют 5,24 грн, что выше средней цены в Украине.

В Луганской области цены выросли на 4,0% (на 0,17 грн) и составляют 4,41 грн, что выше средней цены в Украине.

5. Масло подсолнечное

За три месяца в среднем в Украине цены снизились на 0,6% (на 0,21 грн) и составляют 32,11 грн.

В Донецкой области цены снизились на 0,6% (на 0,19 грн) и составляют 33,88 грн, что выше средней цены в Украине.

В Луганской области цены снизились на 1,2% (на 0,37 грн) и составляют 29,72 грн, что ниже средней цены.

К теме цен на Донбассе будем еще возвращаться, поскольку необходимо внести ясность в вопросы доступности продуктов в регионах с невысоким уровнем доходов. Нам необходимо интегрировать все территории нашей страны, и лучшего способа, чем высокий уровень жизни просто нет.

Глава ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексей Дорошенко, Facebook