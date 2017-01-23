Общественные организации смогут создавать учреждения для регистрации бездомных. Новости

18 января Верховной Радой Украины был принят за основу законопроект № 3833 «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (относительно предоставления убежища бездомным лицам)». Об этом сообщает ««ЛІГА.Закон».

Согласно документу, саму процедуру и условия предоставления административных услуг бездомным гражданам Украины усовершенствуют.

Запланировано, что бездомные и другие лица, не имеющие постоянного места жительства, будут регистрироваться по адресу специализированного учреждения/заведения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы не только органами местного самоуправления, но и негосударственными поставщикам соцуслуг.

Подача заявления о регистрации и снятии с регистрации места проживания таких лиц возлагается на указанное соцучреждение, где таким лицам предоставляются социальные услуги.

Таким образом, будут отменены нормы относительно: привязки регистрации в центре учета для бездомных к предоставлению только соцуслуги «Предоставление убежища»; запрета негосударственным поставщикам соцуслуг создавать специализированные учреждения соцзащиты для бездомных.

Читайте также: