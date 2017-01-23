Медстрахование в Украине будет похоже на британскую систему без полисов. Главная

В Украине система государственного медицинского страхования будет работать для жителей страны автоматически, без оформления каких-либо полисов – с каждым визитом к врачу или вызовом скорой. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью изданию «ВВС Украина».

По ее словам, летом 2017 года в Украине должны создать национальную службу здоровья. «Национальная служба здоровья — агентство, которое будет заниматься государственным страхованием и распределять финансы. Сейчас мы поощряем всех граждан найти своего врача, поскольку летом они уже подписывать с ними договора, а врачи будут получать от этой службы определенные деньги за каждого пациента, которого будут сопровождать», — рассказала Супрун.

Как подчеркнула она, на первом этапе завершается работа над перечнем гарантированных для всех услуг по лечению и профилактике и экстренной медицинской помощи. «В 2018 году начнется страхование на втором этапе — госпитализация и специализированная медицина, в 2019 году — высокоспециализированные вмешательства и лечения», — сообщила и. о. министра здравоохранения.

«Полисов не будет. Человек, живущий в Украине, автоматически будет иметь государственное страхование. Отчисления тоже будут автоматическими», — отметила Супрун.

«Мы же внедряем что-то более похожее на британскую систему, где каждый гражданин Британии имеет государственное страхование. Они не должны никуда записываться, искать какие-то страховки. Она просто работает автоматически с каждым визитом к врачу или вызовом скорой», — уточнила она.

Как отметила Супрун, на данном этапе необходимо упорядочить реестры врачей и пациентов.

«В Украине сейчас нет реестра пациентов, даже нет реестра граждан, так как уже давно не проводили переписи, и реестра врачей. Поэтому мы должны упорядочить их, чтобы понимать, сколько у нас потенциальных пациентов, и сделать каждого из них частью системы страхования — без дополнительной оплаты или каких обследований. А поступления в эту систему будут происходить, как и сейчас: налоги идут в бюджет, из бюджета выделяют субвенцию в национальное агентство страхования, где будут распределять деньги», — рассказала она.

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