Обыски в мэрии Новогродовки: искали документы по озеленению сквера на 3,5 млн грн. Главная

20 января в Новогродовке (Донецкая обл.) в двенадцати кабинетах здания, в котором располагаются Новогродовский городской совет, управление городского хозяйства и местная паспортная служба, прошли обыски. Об этом сообщила Новогродовский городской голова Людмила Билецкая.

Сотрудники всех отделов и служб были собраны в одном помещении, где пребывали до окончания следственно-оперативных мер. В небольшом городке это событие вызвало общественный резонанс и массу пересудов.

«Внушительная по численности следственно-оперативная группа, в составе которой было около 10 человек, прибыла в Новогродовский горсовет в 13 часов дня. Следователь следственного отдела Селидовского отделения Покровского отдела полиции, возглавлявший группу, предъявил решение суда, в соответствии с которым правоохранители получили санкцию на выполнение обысковых мер в рамках уголовного производства, открытого в сентябре 2016 года. Дело касается реализации проекта озеленения городского сквера имени Шевченко, на который выделялись средства из экологического фонда областного бюджета», – пояснила ситуацию мэр Новогродовки.

По словам Билецкая, на протяжении четырех месяцев в горисполкоме не знали об открытом уголовном производстве. Реализацией проекта по реконструкции сквера Шевченко занималось Управление городского хозяйства, которое через систему «Prozorro» провело тендер, заключило договор с подрядной организацией ООО «Дени-Донбасс» из Мирнограда (до переименования Димитров, Донецкая обл.) и договор на выполнение технадзора с Селидовским ОКС. С момента открытия уголовного производства никто не запрашивал у городских властей никаких документов, никого из сотрудников не вызывали в полицию для дачи показаний.

«Я не знаю, почему получение необходимых по делу доказательств началось таким радикальным способом – сразу с обысковых мер, с таким количеством представителей силовых структур, и почему обыск начался с кабинета городского головы. Если бы к нам обратились с решением суда об обеспечении временного доступа к требуемым документам – мы бы и так их предоставили, тем более что горсовет и УГХ расположены в одном здании, и вся документация, касающаяся реконструкции и озеленения сквера имени Шевченко, находилась там. Всего же обыскали семь кабинетов на втором этаже и пять – на первом», – говорит Людмила Билецкая.

По словам мэра, обыски проводились в присутствии понятых, которых силовики привели с собой. В служебных кабинетах – включая кабинеты отсутствующих на момент обысков должностных лиц – проверили все шкафы и ящики столов. Проведя следственно-оперативные действия, правоохранители изъяли оригиналы тендерной и проектно-сметной документации относительно сквера имени Шевченко, а также договоры, акты выполненных работ, платежные поручения. В горсовете оставили протоколы и акт описи.

Как рассказала градоначальник, около 70% работ по реконструкции городского сквера, ставших предметом уголовного производства, успели выполнить в 2016 году, все остальные – в основном, это озеленение – планировалось завершить весной после наступления благоприятных погодных условий. Причем, по заверению Людмилы Михайловны, оплата была произведена только за фактически выполненные объемы.

Отметим, что в декабре 2016 года в Новогродовке прошло общественное собрание под председательством директора Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной военно-гражданской администрации Сергея Натруса, на котором обсуждалось нарушение сроков реконструкции сквера им. Шевченко. Согласно договору с подрядной организацией, опубликованному на сайте «Prozorro», работы общей стоимостью 3 млн 543 тыс. 187 грн. должны были завершиться до 31 октября 2016 года при условии своевременного финансирования.

Источник: ТК «Орбита»