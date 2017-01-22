Не доверяют России 41,3% жителей Донецка, – опрос «ДНР». Главная

За год среди жителей Донецка число тех, кто перестал доверять России, выросло почти втрое – с 14,3% до 41,3%. Рост произошел за счет респондентов, которые год назад еще не имели сформировавшегося мнения. Мнение о доверии/недоверии российской политике поляризовалось. Доминанта доверия, наблюдавшаяся год назад, нивелирована. Таковы результаты социологического опроса жителей Донецка, проведенного в январе центром мониторинга «Инициатива» («ДНР») на территории «республики». Данные результаты на своей странице в Facebook опубликовал бывший глава «комитета госбезопасности ДНР» Александр Ходаковский.
Ходаковский отмечает, что целью экспресс-опроса было «проследить динамику ожиданий граждан ДНР от политики Российской Федерации в отношении республики». Анкетирование проводилось 14 и 15 января, причем, это второй этап – первый аналогичный опрос был 16 и 17 января 2016 года.
Как показал опрос, 47,4% жителей Донецка по-прежнему полностью доверяют политике Российской Федерации в отношении «ДНР». Вместе с тем, на 27% увеличилось число респондентов, которые высказали свое недоверие. По сравнению с опросом-2016 (14,3%), спустя год, 41,3% опрошенных граждан заняли отрицательную позицию в этом вопросе.
Не смогли определиться с ответом 11,3% жителей республики, что на 26,3% меньше, чем на предыдущем этапе исследования.
Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении «ДНР»? (данные опроса января-2017 отражены красным цветом)
Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении «ДНР»? (%)
Ответы на вопрос «Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к ДНР» распределись следующим образом:
- большинство респондентов (31,7%) надеются, что в политической перспективе Россия таки включит «ДНР» в свой состав. Число сторонников этой точки зрения выросло на 17,8%;
- почти не изменилось количество респондентов (в 2016 году – 26,8%, в 2017 году – 25,5%) уверенных, что РФ готовит сценарий возвращения «республики» в территориальные границы Украины.
- однако на 6,6% уменьшилось количество опрошенных, полагающих, что Россия рассматривает республику в качестве буферной зоны с непризнанным статусом (в 2017 году – 28,6%);
- 7,3% от общего числа опрошенных не смогли определить вектор политики РФ в отношении «ДНР».
- 6,9% выбрали вариант «России все равно, что будет с ДНР». Этой группе участников ответить на следующий вопрос анкеты интервьюеры не предлагали.
Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к «ДНР»? (данные опроса января-2017 отражены красным цветом)
Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к «ДНР»? (%)
Опрос-2017 показал, что жители Донецка почти перестали надеяться на скорое определение политического статуса «республики». Только 23,4% респондентов считают, что статус определится в течение года (это на 11% ниже, чем в опросе-2016).
Вместе с тем, 38,8% уверены, что политическое урегулирование на Донбассе будет длиться минимум еще 5 лет (рост на 11,8%).
В том, что вопрос о статусе Донбасса может растянуться на долгие годы, уверены 22% респондентов (рост на 6,5%).
8,9% опрошенных не смогли определиться с ответом.
В течение какого времени, по Вашему мнению, эта политика будет реализована? (данные опроса января-2017 отражены красным цветом)
В течение какого времени, по Вашему мнению, эта политика будет реализована? (5%)
Экспресс-опрос жителей Донецка центр социологического мониторинга «Инициатива» проводил 14 и 15 января 2017 года. В анкетировании приняло участие 1000 респондентов. Опрос охватил все половозрастные категории, в частности, в нем приняли участие 507 мужчин и 493 женщины. Респонденты по возрасту распределились следующим образом: молодежь – 47,7% (категории 18 – 25 и 26 – 35) и более зрелое население – 36,5% респондентов (категории 36 – 45 и 46 – 55) и старше 55 – 15,8%. Погрешность составляет не более 3,0%.
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