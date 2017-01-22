В Покровске новогодние елки используют по второму кругу. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) уже второй год подряд коммунальное предприятие «Управление городского хозяйства» утилизирует новогодние елки, которые местные жители выбрасывают в мусорные контейнеры.

Коммунальщики собирают выброшенные деревца по мере накопления, а затем перерабатывают в брикеты на специальном агрегате.

Полученные брикеты можно использовать для топки печей.

В свою очередь сотрудники коммунального предприятия обратились к горожанам с просьбой не выбрасывать елки в мусорные контейнеры, а класть их рядом, чтобы облегчить им работу.

Источник: Знамя индустрии

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