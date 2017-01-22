В Покровске новогодние елки используют по второму кругу. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) уже второй год подряд коммунальное предприятие «Управление городского хозяйства» утилизирует новогодние елки, которые местные жители выбрасывают в мусорные контейнеры.
Коммунальщики собирают выброшенные деревца по мере накопления, а затем перерабатывают в брикеты на специальном агрегате.
Полученные брикеты можно использовать для топки печей.
В свою очередь сотрудники коммунального предприятия обратились к горожанам с просьбой не выбрасывать елки в мусорные контейнеры, а класть их рядом, чтобы облегчить им работу.
Источник: Знамя индустрии
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