В Донецкой области за 2016 год собрали 450 млн грн военного сбора. Главная

В Донецкой области в 2016 году на поддержку обороноспособности украинской армии путем военного сбора налогоплательщики перечислили 450 млн грн. Поступления за январь-декабрь на 10 млн грн превышают показатели соответствующего периода 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной фискальной службы в Донецкой области.

Отмечается, что основными факторами положительной динамики уплаты военного сбора является рост минимальной заработной платы, а также результаты мероприятий, которые направленны на противодействие выплаты заработных плат в «конвертах», легализация наемных работников.

В разрезе органов фискальной службы Донецкой области, в 2016 году наибольшие суммы военного сбора собрано:

Мариупольской объединенной государственной налоговой инспекцией (ОГНИ) – 129,7 млн грн;

Славянской ОГНИ – 70,2 млн грн;

Покровской (до переименования Красноармейской) ОГНИ – 66,1 млн грн.

В ведомстве напомнили, что военным сбором облагаются доходы в форме заработной платы, другие поощрительные и компенсационные выплаты или другие выплаты и вознаграждения, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями. Кроме того, военный сбор взимается с выигрыша в государственную и негосударственную денежную лотерею, выигрыша игрока, полученного от организатора азартной игры, доходов, которые плательщик получил по гражданско-правовым договорам (договоры подряда) за выполнение работ (оказание услуг), сумма которых отражается в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) и ряда других, которые подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.

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