Краматорск не рад понижению порога закупок через ProZorro с 10 тыс. до 5 тыс. грн. Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) исполнительный комитет Краматорского городского совета предложил к рассмотрению депутатов на ближайшей сессии 25 января 2017 года установить «отчетный порог» закупок за бюджетные средства в размере 5 тыс. грн. Соответствующий пункт повестки дня называется «Об осуществлении закупки товаров, работ и услуг, стоимость которых меньше стоимости, установленной Законом Украины "О публичных закупках"».

Ранее депутаты Краматорского горсовета отменили решение об обязательном проведении бюджетными организациями закупок через систему ProZorro. Отмена существующего Положения по работе с системой электронных закупок обязательного порога в 10 тыс. грн. вызвала серьезные споры. В частности, речь шла о возможных злоупотреблениях со стороны коммунальных предприятий – после отмены ограничения появляется соблазн обойтись без торгов для закупок услуг на сумму до 1,5 млн грн, а товаров до 200 тыс. грн.

Местные чиновники не увидели в этом проблемы. Мол, все соответствует действующему законодательству, а местное решение лишь приводится в соответствие. Кроме того, ранее звучало заверение, что новое Положение по работе с системой ProZorro будет готово еще в 2016 году и утверждено. Впрочем, новый документ так и не был разработан и принят.

Данный вопрос рассматривался и на областной конференции «Актуальные вопросы электронной системы закупок ProZorro». В частности, заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Евгений Вилинский напомнил о уже действующем распоряжении.

«Хотелось бы напомнить, что есть распоряжение главы Донецкой ОВГА о том, что все закупки, начиная от 10 тыс. грн, должны выставляться на ProZorro. Документ никто не отменял, а в связи с тем, что в Донецкой области введена военно-гражданская администрация, то распоряжения ее руководителя являются обязательными для всех», — отметил Вилинский.

Тогда секретарь Краматорского горсовета Денис Ошурко сообщил, что в мэрию пришел ответ о том, что данное решение на уровне города неправомочны принимать.

После нескольких неудачных попыток поднять вопрос нового положения по работе с системой ProZorro депутат Андрей Бессонный выступил с инициативой рассмотреть проект решения, которым распорядителей бюджетных средств обяжут публиковать в системе ProZorro отчет о совершаемых закупках без использования системы.

В ходе заседания исполнительного комитета Краматорского горсовета вопрос был рассмотрен и вынесен на пленарное заседание 25 января 2017 года. В документе, в частности, говорится, что в случае осуществления закупок товаров, работ и услуг без использования электронной системы закупок, при условии, что стоимость предмета закупки равна или превышает 5 тыс. грн и меньше стоимости, установленной законом, заказчики обнародуют отчет о заключенных договорах в системе электронных закупок в соответствии с требованиями закона.

В ходе обсуждения проекта решения на областной конференции высказывались мнения, что 5 тыс. грн — слишком низкий порог в сравнении с 10 тыс. грн, которые установлены Донецкой ОВГА. В ответ в качестве примера был приведен Мариуполь, где публиковать отчет должны при закупках от 1 тыс. грн. Было отмечено, что мариупольский штат структурных подразделений горсовета составляет 1200 человек и есть специальное управление из 16 человек, которые занимается только закупками.

«Мы проведем анализ – сколько будет таких закупок. За прошлый год по Краматорску было выставлено в системе ProZorro 855 неконкурентных договоров по всем распорядителям средств», — подчеркнула заместитель Краматорского городского головы Светлана Фальченко.

В конце января местные чиновники обещают подготовить проект решения, которым будет принят единый подход ко всем допороговым закупкам. Рассматривать его будут на сессии в феврале-марте. Таким образом, местная власть обещает выработать единый механизм контроля за закупками за бюджетные средства.

Источник: Восточный проект

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