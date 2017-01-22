Хоккей: 20 января на киевском льду встретятся «Дженералз» и «Донбасс». Новости

20 января в Броварах (Киевская обл.) на льду ТРЦ «Терминал» пройдет матч с участием прошлогодних финалистов Украинской хоккейной лиги – киевских «Дженералз» и донецкого «Донбасса». Команды проведут первый поединок между собой в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

К очному противостоянию команды подходят после домашних неудач в предыдущем туре. Киевляне со счетом 1:7 уступили пятому в турнирной таблице ХК «Белый Барс», а дончане – второму ХК «Кременчук» (0:3). Однако если у чемпиона это было лишь единственное поражение в последних 15 матчах, то «Дженералз» проиграли 7 из 10 предыдущих встреч.

На сегодняшний день в активе команды Александра Сеуканда 34 очка после 29 сыгранных матчей. Подопечные Анатолия Степанищева, в свою очередь, в 30 играх набрали 75.

Хозяева будущего противостояния, «Дженералз», не могут забить «Донбассу» уже два матча подряд. 27 ноября в Дружковке дончане забросили 6 безответных шайб, 27 декабря в Броварах – 14. Еще одну «сухую» победу дончане одержали на старте чемпионата Украины, взяв верх со счетом 4:0.

Впрочем, в этом сезоне киевским «офицерам» все-таки удавалось обыграть чемпиона. Со счетом 3:2 столичная команда победила «Донбасс» 15 октября в Дружковке и 2:1 по буллитам в Белой Церкви 28 сентября.

Седьмую игру «Дженералз» и «Донбасса» в сезоне-2016/17 в прямом эфире покажет телеканал XSport. Также за ходом встречи онлайн следите на странице портала XSport.ua.

Онлайн протокол встречи традиционно будет доступен в разделе матч-центр официального сайта ХК «Донбасс».