На Донетчине с начала года в 70 пожарах погибли 9 человек (Фото). Новости

В Донецкой области только за три недели 2017 года произошло 70 пожаров. На пожарах погибли 9 человек, 7 пострадали, среди них — ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Полицейские прибывают на каждое сообщение о возгорании. Четкую координацию с государственной службой по чрезвычайным ситуациям обеспечивает Единый аналитический сервисный центр. Здесь собирается и анализируется вся информация о причинах пожаров, погибших и пострадавших в них.

С начала 2017 года огонь унес жизни 7 мужчин и 2 женщин.

Больше всего возгораний произошло в Мариуполе. Так, 17 января в результате пожара здесь погибла женщина 1952 года, а 5-летний мальчик получил ожоги.

В пгт Кураховка (административно подчиняется Селидовскому городскому совету, Донецкая обл.) 55-летний мужчина сгорел в результате курения в постели. При аналогичных обстоятельствах оборвалась и жизнь жителя Торецка (до переименования Дзержинск Донецкой обл.). Установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками.

В 7 случаях причинами пожара было короткое замыкание, 4 — неисправность печи и дымохода. Большинство пожаров произошло в частных домах — 36 случаев.

Кроме того, граждане становились жертвами угарного газа. В Новогродовке (Донецкая обл.) мужчина забыл выключить газовую плиту и впал в кому. А в Дружковке (Донецкая обл.) 18 января из-за утечки газа в реанимации оказались 30-летняя женщина и двое детей 5 и 8 лет. Когда их нашел папа, вернувшись с работы, они были уже без сознания. В тот же день медики стабилизировали состояние пострадавших.

Согласно анализу, 35 пожаров из 70-ти произошли из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения правил эксплуатации электроприборов. По фактам нарушений открыты уголовные производства по ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве призывают соблюдать требования пожарной безопасности, беречь свою жизнь и жизнь окружающих.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области