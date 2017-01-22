Погибший в ДТП в Мариуполе военнослужащий – родом из Запорожской области. Новости

Погибший в Мариуполе в результате ДТП 21 января пассажир автомобиля «Ниссан» – военнослужащий из Запорожской области, родом из Мелитопольского района. Об этом сообщают волонтеры в соцсетях.

«В голове не укладывается. Как же так? Сашка, Ты же с первого дня в батальоне, прошел Все, выжил в сентябре 2014. А теперь тебя нет... "А пошли пить чай", "Эй а что ты коробки тягаешь? Что бойцов нет?".... голос до сих пор звучит в моей голове... А перед глазами ты и твой червоно-черный флаг, который любил всей душой и который принес с собой через всю войну. Ты должен был с ним встретить Победу!», – написала на своей странице в Facebook волонтер Елена Ярошенко.

Также пользователи опубликовали сюжет ТК «5 канал» с участием Александра.

Напомним, 21 января местное издание Мариуполя сообщило, что «Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб. В авто, по предварительной информации, находились военные. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам – задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя – отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши». Полиция Донецкой области факт ДТП подтверждала, но в сообщении не говорилось о военных. Позже штаб АТО сообщил, что в салоне авто находились военнослужащие ВСУ: водитель не справился с управлением, в результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй – доставлен в больницу скорой медицинской помощи Мариуполя в тяжелом состоянии.

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