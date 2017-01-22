Местные врачи уехали из Донбасса. Людей спасают волонтеры и военные медики из иных регионов. Главная

В Донецкой и Луганской областей проблема с кадрами в медицинской сфере стоит острее, чем вопрос восстановления разрушенных медучреждений. Об этом в интервью изданию «ВВС Украина» заявила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Сейчас там больше проблема с кадрами, чем с больницами. Очень много врачей и других медработников уехали из тех областей и теперь, как переселенцы, работают в других. Мы просим волонтеров ехать в те больницы, чтобы помочь, а потом вернуться обратно. Мы также призываем молодых врачей ехать туда на работу — они получают повышение зарплаты, жилье», — сказала она.

По ее словам, на Донбассе многие больницы имеют грантовые программы от международных организаций. «Многие из них также получают дополнительную помощь на ремонт через Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины», — уточнила Супрун.

Кроме того, как отметила и. о. министра здравоохранения, в прифронтовой зоне есть прирост медперсонала за счет военных, которые помогают в местных больницах. «Они лечат не только военных, но и гражданских, и также гражданские в случае необходимости предоставляют услуги бойцам. Это помогает примирить общество и военных», — отметила она.

Кадровый вопрос также остро стоит в и самом министерстве здравоохранения — только в декабре 2017 года объявили о 43 новых вакансиях, а зарплаты на госслужбе невысокие.

«В этом году есть изменения в зарплатах. К примеру, у главного специалиста базовый уровень зарплаты будет 5900 грн. Это немного, но есть еще премии, надбавки. Есть программа при поддержке ЕС, в рамках которой работники, занимающиеся реформами в системе, получат дополнительное финансирование», — рассказала Супрун.

Однако, отметила и.о. министра здравоохранения, ведомству нужны люди с высоким уровнем ответственности, которые придут не за деньгами и славой.

«Мы ищем людей, которые, так же, как и на Майдан, не пришли за деньгами или славой. Мы пришли, чтобы сделать доброе дело — строить новую систему. И для этого уже недостаточно постоять на улице несколько месяцев. Здесь будет немного дольше. Надо брать на себя ответственность. Единственный способ сделать это — работать в министерстве, где твоя подпись имеет какое-то значение. Потому что быть волонтером или советником — это одно, а совсем другое — нести эту ответственность», — подчеркнула она.

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