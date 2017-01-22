Украинский «Шахтер» обыграл польскую «Краковию» (Фото). Главная

Сегодня, 22 января, в ходе первого контрольного матча 2017 года на зимних сборах ФК «Шахтер» (Украина, Донецк) выиграл со счетом 2:0 (0:0) у ФК «Краковия» (Польша, Краков) . Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Поединок состоялся в Ла-Манге (Испания).

Встреча началась в умеренном темпе. Первый опасный момент возник в первом тайме на 10-й минуте: Факундо Феррейра пробивал по воротам с хорошей позиции, но его удару помешал защитник. Поляки ответили выходом один на один Пентека – Антон Каниболоцкий здорово сыграл на опережение.

Со временем преимущество «горняков» стало более явным. Одним из самых активных в эти минуты был Марлос. Он дважды после сольных проходов наносил удары, но оба удара цели не достигли.

Хороший шанс на 27-й минуте был у Марсио Азеведо. Левый защитник «Шахтера» мощно пробивал из пределов штрафной, вот только мяч прошел чуть выше перекладины. В концовке тайма команды обменялись опасными выпадами. Сначала Каниболоцкий спас после удара с близкой дистанции, а за минуту до перерыва Факундо Феррейра, перебрасывая голкипера, попал в штангу.

Во втором тайме тренер «горняков» Паулу Фонсека выпустил 11 новых футболистов, среди которых были Густаво Бланко Лещук, недавно присоединившийся к дончанам и дебютировавший сегодня в «Шахтере», и Александр Зубков. К слову, именно украинец стал самой заметной фигурой в начале тайма. Сперва его дальнему удару не хватило каких-то сантиметров. А на 55-й минуте Зубкова на ворота соперника вывел Бернард, и Александр четко реализовал выход один на один – 1:0.

Была возможность отличиться и у Бланко Лещука. Он замыкал прострел Исмаили, но защитники помешали аргентинцу пробить точно. В конце матча вместо Александра Зубкова вышел Андрей Борячук. На 89-й минуте он заработал угловой, после которого «оранжево-черные» установили окончательный счет поединка: Василий Кобин выполнил стандарт, а Дентиньо оказался в нужное время в нужном месте, точно пробив головой – 2:0.

Отмечается, что 22 января «Шахтер» возвращается в Киев, а 25 января отправится на второй сбор в Португалию.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

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