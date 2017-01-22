«Ревизор» проверил супермаркеты Северодонецка (Видео). Новости

Съемочная группа «Нового канала» «набирает материал» для старта в апреле 2017 года нового телевизионный проекта «Ревизор: Магазины». Пользователи соцсетей сообщают, что 20 января группа провела ревизию торговых точек административного центра подконтрольной части Луганщины – Северодонецка. На YouTube-канале размещено видео пользователей о данном визите.

«Ревизор Магазины», в отличие от прежнего проекта «Ревизор», будет более тщательно и системно проверять супермаркеты, магазины, рынки и даже ярмарки. Ревизия будет проходить не в одном магазине города, а на несколько торговых локациях, давая ответ, где безопасно покупать продукты, а где отовариваться не стоит. Ведущая нового проекта – Наталья Кудряшова.

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