«Укрпрофздавница» требует льготы за размещение военных на базе «Славкурорта». Новости

Наблюдательный совет ЗАО «Укрпрофздравница» решил, что в настоящий момент нерационально передавать Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» (Славянск, Донецкая обл.) в собственность местных громад. Члены наблюдательного совета считают, что эта передача нецелесообразна из-за того, что проходит АТО. Такое решение было принято 27 декабря 2016 года.

Отметим, что вывод «Славкурорта» из частной собственности инициировал Славянский городской совет 9 ноября 2016 года, об этом также неоднократно заявлял Славянский городской голова Вадим Лях.

Кроме этого Наблюдательный совет «Укрпрофздравницы» считает, что нужно обратиться к местной власти с требованием разместить военнослужащих, которые дислоцируются на территории «Славкурорта» в другое место или предоставить предприятию льготы по платежам в бюджет.

Напомним, летом 2015 года председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя ситуацию с размещением военнослужащих на территории «Славкурорта», подчеркивал, что это вопросы генерального штаба, а не компетенция местных властей.