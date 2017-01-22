«Укрпрофздавница» требует льготы за размещение военных на базе «Славкурорта». Новости

Наблюдательный совет ЗАО «Укрпрофздравница» решил, что в настоящий момент нерационально передавать Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» (Славянск, Донецкая обл.) в собственность местных громад. Члены наблюдательного совета считают, что эта передача нецелесообразна из-за того, что проходит АТО. Такое решение было принято 27 декабря 2016 года.
Отметим, что вывод «Славкурорта» из частной собственности инициировал Славянский городской совет 9 ноября 2016 года, об этом также неоднократно заявлял Славянский городской голова Вадим Лях.
Кроме этого Наблюдательный совет «Укрпрофздравницы» считает, что нужно обратиться к местной власти с требованием разместить военнослужащих, которые дислоцируются на территории «Славкурорта» в другое место или предоставить предприятию льготы по платежам в бюджет.
Напомним, летом 2015 года председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя ситуацию с размещением военнослужащих на территории «Славкурорта», подчеркивал, что это вопросы генерального штаба, а не компетенция местных властей.
Напомним, ДП «СКРЦ "Славянский курорт"» является градообразующим предприятием Славянска, находится в частной собственности и относится к ЗАО «Укрпрофздравница». Согласно решению Наблюдательного совета здравницы, на территории «Славкурорта» происходит демонтаж котельной, теплотрассы и других прилегающих объектов. Это вызвало общественный резонанс, в связи с чем в процесс вмешались местные власти. При этом Славянский городской голова Вадим Лях отмечает, что из-за частной формы собственности здравницы власть не может полностью контролировать ее действия. А свои работы, в частности, по демонтажу и порезке на металл объектов инфраструктуры, руководство комплекса не согласовывает ни с властью, ни с администрацией ландшафтного парка, на территории которого находится «Славкурорт». В этой связи инициирован процесс смены формы собственности предприятия.
Источник: Славянские ведомости
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