Появился шанс подать газ в Маринку и Красногоровку. Зону посетил Хуг и специалисты ОБСЕ. Новости

21 января КПВВ «Марьинка» и район Газораспределительной станции «Марьинка» (источник газоснабжения городов Марьинка и Красногоровка) посетил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Об этом сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация.
На КПВВ «Марьинка» было проведено рабочее совещание по вопросам безопасного доступа к ГРС «Марьинка» квалифицированных специалистов для восстановления газоснабжения прифронтовых городов. (Напомним, Марьинка и Красногоровка из-за поврежденной в ходе обстрелов системы отключены от газоснабжения с 2014 года). Затем делегация провела максимально близкий выезд к ГРС, где были детально обсуждены вопросы ее ремонта и функционирования.
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