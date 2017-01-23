ПриватБанк просит клиентов быть бдительными: активизировались мошенники. Новости

По словам представителей ПриватБанка, в социальных сетях в последнее время активно обсуждаются действия мошенников.

Например, поступают звонки на мобильные от якобы представителей службы безопасности ПриватБанка, которые говорят, что счет и карта будут заблокированы по такой-то причине. Также поступают подозрительные смс.

В ПриватБанке отмечают, что для своей личной безопасности нужно соблюдать следующие правила:

Нельзя разглашать ПИН-код от карточки, пароль, CVV-код, срок действия карточки.

Нельзя разглашать номер паспорта, идентификационный код.

Нельзя разглашать посторонним людям смс с паролями и кодами к услугам банка.

«Ежедневно специалисты службы безопасности ПриватБанка осуществляют около 1500 звонков, чтобы предупредить возможные случаи мошенничества. Большинство банкоматов уже оснащены специальной системой, которая блокирует их работу при установлении мошеннического оборудования. Обнаружив признаки мошеннических операций, банк проводит оперативную проверку всех транзакций по счетам и блокирует их», – сообщила руководитель пресс-офиса Днепровского филиала ПриватБанка Оксана Олейникова.

В банке добавили, что клиентам, деньгами которых смогут завладеть мошенники, будет возмещена утраченная сумма.

Источник: dnepr.info

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