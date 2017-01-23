Власти на местах забыли, что обязаны полгода обеспечивать переселенцев бесплатным жильем, – правозащитница. Новости

Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не учитывают при формировании местных бюджетов, при этом они пользуются административными и социальными услугами громады. И данный момент провоцирует конкуренцию между ВПЛ и местными жителями. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала руководитель Луганской правозащитной группы Наталия Целовальниченко.

«Фактически, на переселенцев местная громада не выделяет средств и, в результате, получается такая ситуация, что объем средств не рассчитан на переселенцев, и возникает конкуренция [между местными и ВПЛ] в сфере представления тех же административных услуг, потому что люди есть, а денег на них нет. Потому что на те же ресурсы, которые рассчитаны только на местные громады, фактически, претендуют и пользуются и те люди, которые приехали и проживают там уже 2,5 года, то есть, фактически, уже должны рассматриваться как члены местной громады», – сказала Целовальниченко.

При этом, как отмечает правозащитница, когда местные власти формируют бюджет, они нарушают целевой метод формирования бюджетной программы. «То есть, вместо того, чтобы формировать бюджет исходя из потребностей людей, обычно просто выделяют какое-то количество денег, естественно, не учитывая переселенцев. В результате, от этого страдают и сами переселенцы, и местная громада», – продолжила Целовальниченко.

Что касается вопросов жилого фонда: социального жилья нет, а программа компенсации жилья переселенцев не работает. «Хотя в соответствии со ст. ст. 9 и 11 закона Украины об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенным лицам именно местные органы должны обеспечивать как минимум полгода бесплатное проживание переселенцев только с оплатой коммунальных услуг, а для многодетных семей эти сроки проживания должны продлеваться. То же самое касается пенсионеров и инвалидов», – напомнила она.

«Мы подняли вопрос в аспекте многодетных семей, потому что эта категория действительно очень уязвимая. Когда в семье 3-4 и больше детей, то, естественно, здесь необходимо делать все возможное для того, чтобы дополнительно защитить этих людей. Как выяснилось, они все платят за проживание на общих основаниях и даже не могут воспользоваться субсидией, т.к. здесь включается механизм, когда нужно предоставить документы, подтверждающие, что они легально там проживают или есть договор с собственником. Но собственники, как правило, не хотят заключать договоры», – констатировала правозащитница.

Также она сообщила, что если переселенцы проживают в коммунальном жилье, им немного проще, но и здесь «люди сталкиваются с тем, что громады в лице органов местного управления и местных администраций отказываются подтверждать, что люди туда были направлены, а не живут там по собственной воле».

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