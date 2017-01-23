На Луганщине трое школьников каждый день пересекали линию разграничения, чтобы учиться... в «ЛНР». Главная

В Луганской области в течение двух лет трое учеников из села Лобачево (Новоайдарский район) продолжали ходить в свою школу, оказавшуюся на неподконтрольной территории в селе Желтое (Славяносербский район), которое находится на противоположном берегу реки Северский Донец.

С началом антитеррористической операции мост и паромная переправа между селами были уничтожены. Детей переправляли на противоположный берег на лодке.

Чтобы попасть в школу ученики проходили блокпост с украинской стороны, потом пересекали блокпост на неподконтрольной территории и шли дальше пешком в школу. На это уходило около получаса.

Оказавшись на неподконтрольной территории, Желтянская сельская школа перешла на программу обучения Российской Федерации. Тут детям, которые с первого класса учились на украинском языке, стали преподавать уроки на русском. Изменилась система оценки знаний.

«До войны у нас, в Желтянской школе, шло обучение на украинском языке и была 12-бальная система. Когда началась война, нас сразу перевели на 5-бальную систему и обучение перевели на русский язык. Книжки нам привозили из Липецка», – рассказала ученица 11 класса Яна Яковлева.

«Когда взорвали мост, нас переправляли на лодке. Когда наступала зима, мы ходили по льду», – сообщила ученица 6 класса Юля Дудник.

«Когда начинали постреливать, мы боялись куда-то ходить и оставались дома. Иногда было страшно, когда начинали стрелять», – поделился ученик 9 класса Женя Яковлев.

С сентября 2016 года дети пошли учиться в Новоайдарскую (Луганская обл.) областную общеобразовательную санаторную школу-интернат. Случилось это после того, как в Новойадарской школе-интернате узнали о детях, ежедневно пересекающих линию разграничения, и предложили учиться у них. С родителями и детьми пообщалось руководство школы-интерната.

Детей привезли накануне начала учебного года, одели, обули, купили необходимые канцелярские принадлежности.

Новоприбывшие ученики рассказали, что несмотря на то, что для них школа новая и новые учителя, – их хорошо приняли и постепенно все сдружились. «Живем мы в комнатах, нас очень хорошо кормят, я не жалею о том, что сюда приехала», – рассказала Яна Яковлева.

Учась в прежней школе по программе Российской Федерации на русском языке в течение двух лет, дети соскучились за украинским. Сейчас при появившейся возможности они его с удовольствием изучают. «Мои любимые предметы – физкультура и українська мова», – сообщил Женя Яковлев.

В принятии решения о переводе детей в школу-интернат немаловажную роль сыграла возможность получить аттестат о среднем образовании украинского образца. Односельчане поддержали выбор семей.

По материалам: ТК «ЛОТ»

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