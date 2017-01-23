Хуг рассказал о реальной пользе присутствия ОБСЕ в зоне конфликта (Фото). Главная

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг побывал в почти полностью разрушенном Широкино и на последнем украинском блокпосту по направлению на Пикузы. Он отметил важность доступа к этой дороге мирного населения, которому, чтобы добраться в Мариуполь и обратно, приходится делать большой крюк.

Хуг рассказал, что начал переговоры с представителями украинской стороны, «ДНР» и совместного Центра по координации и контролю по разминированию этого участка дороги. Первоначально – хотя бы для доступа наблюдателей миссии.

Следующим в маршрутном листе значился поселок Талаковка. Здесь первый заместитель главы миссии пообщался с учащимися 58-й школы.

«Когда я спросил школьников, чего они хотят больше всего, они не сказали, что хотят каникул, или новый велосипед, или что-нибудь еще. Они сказали, что хотят мира. Может быть, это пожелание покажется простым, но это – суть той проблемы, почему именно конфликт не останавливается», – сказал Хуг.

Александр Хуг согласен: со времени его прошлого визита в жизни мирного населения поселков, расположенных в непосредственной близости от линии разграничения, ничего не поменялось. При этом отметил, что для реального изменения ситуации все стороны, подписавшие Минские соглашения, должны их выполнять и реагировать на ежедневные отчеты Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Рассказал он также и о реальной пользе присутствия миссии в зоне конфликта.

«Когда мы видим разрушения инфраструктуры, наша миссия информирует тех, кто может их починить и способствует установлению местных режимов прекращения огня для того, чтобы эти ремонтные работы были проведены. Это также касается доставки гуманитарной помощи и извлечения тел погибших и раненых. А недавно в Луганской области началось разминирование на территории, куда до этого доступ нам был закрыт», – сообщил Хуг.

Что касается заявления российского премьер-министра Лаврова о возможном вооружении членов миссии, Александр Хуг отметил, что принятие решения о такой необходимости и определение задач вооруженного патруля должны обсудить все 57 стран-участниц ОБСЕ.

Напомним, Александр Хуг находился в Донецкой области с рабочим визитом с 19 января.

Источник: ТРКК «Сигма»

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