В Мариуполе планируют вывезти все елки до 1 февраля (Фото). Главная

Некоторые жители Мариуполя (Донецкая обл.) елки до контейнерной площадки не доносят. Все, что у них получается, – это обмотать новогодний атрибут в полиэтилен. К контейнерам хвойные деревья приносит дворник.

«Когда сами относят, когда и мы относим, убираем все. Сносим елки к мусорнику, потом машина приезжает и забирает их», – говорит дворник ЖКП «Жилье-центр» Лилия Халеева.

В прошлом году дворы были просто завалены елками, рассказывают жилищники. Собирать и вывозить хвойные деревья им приходилось за свой счет. При этом в тарифе квартирной платы вывоз негабаритного мусора не заложен. В этом году новые подходы городской власти к работе помогли жилищникам сохранить порядок. Контейнерные площадки теперь находятся на балансе предприятия «Коммунальник», вместе с жилищниками здесь определили места сбора елок и разработали график их вывоза.

«Буквально вчера были, забрали елки, сегодня их там около десяти, заявка опять подана в «Коммунальник». Они приезжают и все это вывозят. Продумано и это. Конечно, очень замечательно, контейнерные площадки не захламлены», – говорит директор ЖКП «Жилье-центр» Наталья Подбельцева.

Работники ЖЭКа отмечают положительные изменения: порядок стараются поддерживать большинство жильцов. Но дворники призывают относить свои елки на контейнерные площадки абсолютно всех жителей.

Вывезти все елки жилищники планируют до 1 февраля. Но бывают и некоторые исключения.

«Если некоторые еще в мае не выбросят, у нас это дело бывает», – отмечает Подбельцева.

Вывезенные коммунальщиками елки будут использованы вторично, но уже в качестве дров или переработанного сырья для отопления.

Источник: ТРКК «Сигма»

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