В Северодонецке появится «европейский» изолятор временного содержания (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) действующий изолятор временного содержания (ИВС) приведут в соответствие с европейскими нормами. Об этом сообщила омбудсмен полиции в Луганской области Ирина Ломкова.

В нынешнем ИВС выявлено большое количество нарушений, которые нельзя исправить без проведения реконструкции. Кроме того, здание было сильно повреждено за время, пока город находился под контролем незаконных вооруженных формирований в 2014 году.

Омбудсмен отметила, что новый изолятор будет обустроен согласно всем нормам и стандартам. «Совместно с областным руководством Национальной полиции мы добились выделения денежных средств на ремонт. И, наконец-то, в Северодонецке будет открыт новый изолятор. Он будет обустроен согласно европейским стандартам, согласно украинским стандартам, в соответствии со всеми строительными нормами. Изолятор будет гораздо лучше по техническим характеристикам. В нем появится современная система охраны видеонаблюдения, а площадь камер будет соответствовать количеству размещенных там задержанных», – рассказала Ломкова.

Также омбудсмен сообщила, что в отношении питания задержанных планируется внедрить пилотный проект, который сейчас реализуется в Одессе. «Речь идет о замороженном питании. Это очень качественное питание, которое производится и упаковывается в одноразовую посуду, и замораживается быстрой заморозкой. Такое питание дороже, но зато мы будем всегда знать, что человек накормлен», – подчеркнула Ломкова.

По материалам: ТК «Ирта-Fax»

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