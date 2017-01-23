В Бахмуте электроэнергия для троллейбусов подорожала в 2 раза. Думают, что теперь делать. Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) одна из самых главных составляющих тарифа на проезд в троллейбусах – электроэнергия – увеличивается практически вдвое. Механизмов компенсации этого повышения в местный бюджет 2017 года заложено не было.

Как коммунальное предприятие «Бахмутэлектротранс» собирается выходить из такой ситуации, пока неизвестно. Вариантов несколько:

увеличить объемы финансирования городского электротранспорта из горбюджета;

повысить стоимость проезда;

сократить число троллейбусов на маршрутах.

Отметим, с 1 января 2017 года вступило в силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменяющее льготный тариф на электрическую энергию, используемую для нужд городского электротранспорта (Постановление НКРЭКУ № 2021 от 24.11.2016 года).

До 1 января киловатт-час электроэнергии для электротранспорта стоил 129 коп., с 1 января 2017 года цена стала рыночной и зависит от класса потребителя электроэнергии:

181,08 коп. /квт-ч для первого класса потребителей

230,70 коп/квт-ч для второго.

К 1-му классу относятся потребители электроэнергии, которые получают ее от поставщика в точке продажи с напряжением 27,5 кВ и выше, в Бахмуте это ООО «ЗЦМ» и ЧАО «Вистек», остальные относятся ко 2-му классу.

Напомним, с 1 января 2017 года в Славянске для КП «Славянское троллейбусное управление» на 78% (с учетом НДС) подорожала электроэнергия. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Иванченко и констатировал то, что стоимость проезда в троллейбусах подорожает.

По материалам Вечерний БахмутЪ, ДТЭК «Донецкоблэнерго».

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