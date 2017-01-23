МВФ предлагает поднять пенсионный возраст в Украине. Новости

Международный валютный фонд предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста. Об этом рассказал министр соцполитики Андрей Рева, сообщает «112 Украина».

«МФВ предлагает свой вариант решения проблемы дефицита Пенсионного фонда. Ключевым элементом, который они считают, это необходимость поднять пенсионный возраст. Мы с этим не соглашаемся. Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты – заявил Рева.

Также министр отметил, что в Конституции отмечается, что привилегии в начислении пенсии быть не может.

Кроме того, Рева добавил, что выступает за введение накопительной пенсионной системы в Украине, однако считает, что при дефиците ПФ это будет непрофессионально.

Ранее глава Минсоцполитики уверял, что одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) является дефицит Пенсионного фонда. Также он, равно как другие представители Кабмина, обещали, что менять общий пенсионный возраст в Украине не будут. Напомним, министр социальной политики Андрей Рева выразил уверенность в том, что на сегодняшний день нет необходимости повышать пенсионный возраст в Украине.

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