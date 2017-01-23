В Мариуполе 21 семью переселили из аварийного жилья в новые квартиры. Новости

В День Соборности Украины 21 семья, которая проживала в аварийных домах в Мариуполе (Донецкая обл.), получила долгожданные ордеры на жилье. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Ордеры вручил городской голова Вадим Бойченко, поздравив мариупольцев с новосельем. Новые квартиры приобретены за счет средств городского бюджета.

Дома по ул. Гаванной, 25 и пр. Строителей, 22 находятся в аварийном состоянии и не подлежат капитальному ремонту: здания подтапливает, стены разрушаются, а лестницы – небезопасны. Жильцы домов неоднократно обращались за помощью к городской власти, более 20 лет ожидая решения данной проблемы.

Мэр поздравил обладателей новых квартир с новосельем и отметил, что работа по решению вопроса расселения жильцов других аварийных домов будет продолжена.

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