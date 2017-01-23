В ОБСЕ предупреждают об опасности химического загрязнения Донбасса. Главная

Хранилище отходов фенольного завода в поселке Новгородское оказалось прямо между позициями противоборствующих сторон на Донбассе. ОБСЕ призывает прекратить огонь в этом районе, сообщает DW.com.

Всей Донецкой области может грозить химическое загрязнение в случае продолжения столкновений в районе поселка Новгородское. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Хранилище химических отходов фенольного завода, расположенного в поселке Новгородское, находится прямо между позициями противоборствующих сторон, в 400 метрах друг от друга, предупредил Хуг. «В этом районе необходимо установить режим прекращения огня и развести (стороны конфликта - ред.)», - констатировал замглавы СММ ОБСЕ.

Новгородское находится под контролем украинских властей.

Фото: rbc.ua

Читайте также: