Сводка из зоны АТО за 22 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 41 раз открывал огонь по украинским позициям, четверо украинских военных ранены. Об этом утром 23 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал позиции сил АТО в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На донецком направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево противник стрелял из гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики с вечера выпустили 159 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Горловки, окрестностям Ясиноватой».

«Накануне вечером украинская сторона начала обстрелы поселков Александровка на западе Донецка, Зайцево под Горловкой, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, территории Донецкого аэропорта и села Саханка. По этим территориям было выпущено в общей сложности 159 артснарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм. Обстрелы продолжались до 02:00», – говорится в сообщении.

Также в «ДНР» говорят о том, что «в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков обесточены пять сел Новоазовского района: Коминтерново, Саханка, Сергеевка, Ленинское, Заиченко».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции "ЛНР". По району села Калиновка велся огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и станковых противотанковых гранатометов СПГ. Дважды обстрелу подвергся район села Долгое, применялись противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие. Район села Пришиб обстрелян из зенитной установки».