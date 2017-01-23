Ситуация в пунктах пропуска 23 января. Главная

Сегодня утром, 23 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 21,4 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
- «Майорское» – 5415 человек и 720 транспортных средств;
- «Марьинка» – 6030 человек и 1210 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 3830 человек и 905 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2510 человек и 640 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 3600 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 70/110;
- «Марьинка» – 250/130;
- «Новотроицкое» – 50/75;
- «Гнутово» – 40/35.
Фото: vchasnoua.com
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