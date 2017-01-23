Ситуация в пунктах пропуска 23 января. Главная

Сегодня утром, 23 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 21,4 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 5415 человек и 720 транспортных средств;

«Марьинка» – 6030 человек и 1210 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3830 человек и 905 транспортных средств;

«Гнутово» – 2510 человек и 640 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 3600 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/110;

«Марьинка» – 250/130;

«Новотроицкое» – 50/75;

«Гнутово» – 40/35.

Фото: vchasnoua.com