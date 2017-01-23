Ситуация в пунктах пропуска 23 января. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 23 января

23.01.17 09:47 dnews.dn.ua Новости 15

Ситуация в пунктах пропуска 23 января

Сегодня утром, 23 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 21,4 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 5415 человек и 720 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 6030 человек и 1210 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 3830 человек и 905 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2510 человек и 640 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 3600 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 70/110;
  • «Марьинка» – 250/130;
  • «Новотроицкое» – 50/75;
  • «Гнутово» – 40/35.

Фото: vchasnoua.com

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