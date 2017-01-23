В Бахмуте военнослужащий начал стрелять из автомата по стене собственной квартиры. Главная

В Бахмуте военнослужащий начал стрелять в квартире, где проживал, из автомата Калашникова. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции в Донецкой области.

Правоохранители установили, что стрелял военнослужащий в квартире, которую снимает. Мужчина задержан, а оружие изъято.

Сообщение о выстрелах в квартире многоэтажки поступило в полицию от жителей этого дома. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

Правоохранители выяснили, что квартиру арендует военнослужащий ВСУ, 1982 года рождения, который живет вместе со своей сожительницей. Мужчина дважды выстрелил из автомата Калашникова в стену.

К счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.