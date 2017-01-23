В Мариуполе планируют открыть современный кардиологический центр. Новости

В этом году жителям Мариуполя (Донецкая обл.) могут стать доступны уникальные операции на сердце, которые позволят сократить количество инфарктов и тяжелых последствий сердечных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служа Мариупольского городского совета.

Уже проведен ряд встреч и подготовительных мероприятий, чтобы современный кардиологический центр начал работу в Мариуполе. Напомним, филиал Института сердца был открыт в Северодонецке Луганской области 26 декабря 2016 года. Современная кардиохирургическая лаборатория малоинвазивных вмешательств начала работу. Однако Минздрав не признает этот филиал Института сердца.

В ходе рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя Вадим Бойченко с заместителем, курирующим здравоохранение, Ксенией Суховой встретились с руководителем Института сердца, членом-корреспондентом академии медицинских наук Борисом Тодуровым в Киевском центре сердца. Руководители Мариуполя приехали, чтобы обсудить идею создания филиала Кардиологического центра в Донецкой области и разработать необходимый план действий.

Тодуров показал гостям работу центра и всех его отделений, рассказал о нюансах их практики, основном и сопутствующем оборудовании, которое необходимо для проведения сложных операций на сердце. Тодуров подчеркнул: медицинское учреждение должно быть оснащено с учетом того, что люди с заболеваниями сердца часто страдают другими недугами.

Во время визита достигнуты договоренности: сотрудники кардиологического отделения Мариупольской больницы скорой медицинской помощи пройдут практический курс обучения в Киевском центре сердца. Обучать лучшим мировым практикам врачей будут на таком же оборудовании, которое уже в этом году закупят в Мариуполе.

«Мы стремимся к тому, чтобы на базе кардиологического отделения БСМП был открыт филиал Киевского центра сердца. Имея необходимое оснащение и высококвалифицированных врачей мы дадим шанс полноценно жить тысячам наших горожан, которым не нужно будет стоять в очереди на операции в других городах», – отметил Бойченко.

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