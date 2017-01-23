В ряде населенных пунктов Донетчины в связи с африканской чумой свиней введен карантин. Новости

На прошлой неделе в Славянске (Донецкая обл.) зафиксирован случай африканской чумы свиней.

В настоящее время продолжается проведение мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения африканской чумы свиней на прилегающей территории. На территории Славянска, Славянского района, Святогорска и Николаевки введен карантин. Соответствующее распоряжение Управления Госпродпотребслужбы в Славянском районе было подписано 22 января.